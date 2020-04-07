اتحاد جدة يتجه لفسخ عقد مهاجمه بسبب كسر حظر التجوال

ينوي مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، فسخ عقد لاعبه ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق، بعدما كسر قوانين حظر التجوال في صربيا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، يحق لنادي اتحاد جدة، فسخ عقد ألكسندر، بعد واقعة اختراق حظر التجوال في بلاده، رفقة مجموعة من أصدقائه، وذهابه إلى أحد الفنادق العامة.
ووضعت السلطات الصربية، بريجوفيتش، تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر، لحين استكمال القضية.
وخرج بريجوفيتش من مركز الشرطة بعد دفع غرامة مالية، لكنه سيكون مضطرًا للبقاء في منزله لمدة 3 أشهر تحت الإقامة الجبرية، خاصة أن التحقيقات ستستمر معه خلال الفترة المقبلة.