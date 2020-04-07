أسهل وأسرع الطرق لعمل الزبيب خلال فترة العزل المنزلي

لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة، وتحتاج ربة المنزل في هذه الفترة، إلى تخزين العديد من الأطعمة ، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء، تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الزبيب المجفف، أفضل من الجاهز وبخطوات بسيطة.





- مقادير عمل الزبيب بالمنزل:

١ كيلو عنب

٣ أكواب ماء

١ ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم

عصير ليمون





- طريقة التحضير لعمل الزبيب بالمنزل:





اغسلي العنب جيدا واتركيه جانبا.





قومي بوضع الماء في إناء على النار واتركيه حتى يغلي ثم ضعي الليمون وبيكربونات الصوديوم.





ضعي العنب في الماء لمدة دقيقة واحدة ثم ضعيه في مصفاة وانتظري حتى تتأكدي تماما من تصفية الماء بالكامل.





تفرد قطعة من القماش النظيف على صينية وافردي عليها العنب واتركيها من 4 - 5 أيام حتى يجف تماما، واحرصي على تقليبه من وقت لآخر.



