خليك في البيت هذا الشخص ناقل للعدوى لفيروس كورونا بدون أعراض

ما هو انتقال الأعراض؟

ماذا تقول الدراسات؟

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة The Lancet ، كانت امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا وصبيًا يبلغ من العمر 3 سنوات من بين أفراد عائلة مصابة من طراز COVID-19 المصابون بأعراض. لم تظهر أي علامات أو أعراض سريرية مع عدم وجود انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء أو عدد الخلايا اللمفاوية .

أظهرت دراسة أخرى نتيجة مماثلة :





تم إجراء دراسة في منشأة التمريض الماهرة للرعاية طويلة الأجل (SNF) ، تم اختبار 76 من أصل 82 من سكان SNF لـ SARS-CoV-2. من بين 23 (30 في المائة) من السكان الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي ، كان لدى 10 (43 في المائة) من السكان أعراض في يوم الاختبار و 13 (57 في المائة) كانوا بدون أعراض. بعد سبعة أيام من الاختبار ، ظهرت أعراض على 10 من هؤلاء السكان الـ13 الذين لم تظهر عليهم الأعراض سابقًا وتم إعادة تصنيفهم على أنهم بدون أعراض .





ليستنتج...



