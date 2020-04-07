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رياضة

بايرن ميونخ يعلن تمديد التعاقد مع توماس مولر حتى 2023

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:21 م
توماس مولر
توماس مولر
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محمد السعيد
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تمديد عقد نجمه الدولي توماس مولر حتى صيف 2023.

وذكر نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن توماس مولر وقع على عقد جديد مع الفريق، حتى 2023.

وشارك توماس مولر مع بايرن ميونخ في 25 مباراة سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع 16 هدفا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقطة، عن بوورسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الاتحاد الألماني اعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الألماني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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