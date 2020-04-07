بايرن ميونخ يعلن تمديد التعاقد مع توماس مولر حتى 2023





وذكر نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن توماس مولر وقع على عقد جديد مع الفريق، حتى 2023.





وشارك توماس مولر مع بايرن ميونخ في 25 مباراة سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع 16 هدفا.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقطة، عن بوورسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.





يذكر أن الاتحاد الألماني اعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الألماني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تمديد عقد نجمه الدولي توماس مولر حتى صيف 2023.