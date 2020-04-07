AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

غرامة 100 جنيه لمن ينزعها.. مقترح برلماني بفرض ارتداء الكمامات إجباريا لمدة عام

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:45 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، اليوم الثلاثاء، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن فرض استخدام الكمامات في المناطق العامة والتجمعات لمدة سنة مع توقيع غرامة 100 جنيه على غير الملتزمين.


وأوضحت "عبد الحليم"، في اقتراحها، بحسب بيان، أن أزمة فيروس كورونا اظهرت أهمية استخدام الكمامات للحماية الشخصية من ناحية ومن أخرى منع انتقال المرض من المصابين، بما يؤكد ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات. 


وأشارت إلى أن هناك العديد من الخبراء الذين يؤكدون احتمالية استمرار الأزمة الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا لفترة قد تكون طويلة، فيجب اصدار قرار بإلزام المواطنين والمسئولين بارتداء الكمامات خلال التجمعات والأماكن العامة. 


وأوضحت أن خطوط الإنتاج المصرية إن تم تطويرها ودعمها قد تكفي لتلبية احتياج المواطنين من الكمامات خلال الفترة المقبلة خاصة مع منع تصدير الأدوات الطبية لتوفير متطلبات السوق المحلي ودعم المخزون الاستراتيجي منها. 


ولفتت الى أن ارتداء الكمامات فعال لمواجهة الفيروسات وانتشار الأمراض بالطبع مع الالتزام باشتراطات النظافة الأخرى، ومع الأزمة الحالية فلا بد من إلزام المواطنين بمثل هذا القرار لمدة سنة كاملة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هتحميك من كورونا.. كل ما تود معرفته عن الكمامات الطبية.. فيديو

أثناء العزل المنزلى.. ارشادات تحميك من عدوى الإصابة بـ كورونا

جمال شعبان يظهر بكمامة على الهواء ويقدم نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا.. شاهد

الكمامة وقاية مش شياكة.. جمال شعبان: الكورونا علمتنا الأدب.. فيديو

لوعندك برد لازم تلبس كمامة لهذه الأسباب

كورونا يصيب العالم بالشلل.. مدن كبرى تتحول لأشباح.. صور

ترشيحاتنا

بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟

أحمد شوبير يكشف عن طلب فايلر من محمود الخطيب

وزير الدفاع: القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا

بعد ساعات من نقله للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني

بسبب كورونا.. السلطة الفلسطينية تعزل 3 مناطق موبوءة

في ظل أزمة كورونا.. مسافرة تثير الذعر على متن قطار بهذا التصرف |شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب شم النسيم .. طريقة عمل الفسيخ في المنزل بتكاليف بسيطة

بنفس البيجاما.. ديمي مور وطليقها بروس ويليس يقضيان الحجر المنزلي معا.. صور

شاهد طريقة تنفس مذهلة تخلصك من فيروس كورونا بسرعة.. ينصح بها طبيب بريطاني