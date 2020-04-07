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السيسى: مستعدون لكل السيناريوهات وافتتاح 6 مستشفيات قريبًا..فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:33 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الامر يدعو للتقدير والفخر، مؤكدًا أن كل  العناصر تستطيع أن يكون لها تأثير كبير جدًا فى مواجهة الازمة الآن، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا للدولة المصرية كوزارة الصحة التى تتعامل مع أزمة فيروس كورونا والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات وزارة الداخلية والقطاع الخاص.


وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، أن كل المتاح فى الدولة والموارد مرسخة وجاهزة لتقديم الدعم والمساعدة أو المشاركة المطلوبة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتابع الرئيس " الكلام الموجود الآن الدولة المصرية قوية وقادرة بعزيمة أولادها واستعدادها لتقديم التضحيات دائمًا كل التقدير والشكر للقوات المسلحة، مؤكدًا أننا مستعدون لكل السيناريوهات.

وأوضح أن طاقة العمل والعلاج والمعالجة اللازمة تطمنكم، وتوجه بالشكر والتقدير لعناصر واطقم القوات المسلحة التى تثبت انها شريك قوى للشعب لدينا الموارد والقدرات لمواجهة الازمة وتخطيه الازمة.


وأضاف أنه جارى العمل على حل مشكلة اجهزة التنفس الصناعى، مؤكدًا أن هناك 6 مسشتفيات جاهزين للافتتاح وطاقة المستشفى الواحدة 200 سرير.
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