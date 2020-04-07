شريف إكرامي يكشف كواليس جديدة بشأن رحيله عن الأهلي ..فيديو

أكد شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن قرار الرحيل عن القلعة الحمراء من أصعب القرارات التى اتخذها خلال مسيرته الكروية لأن النادي الأهلي بيتي .





وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "فكرت فى قرار الرحيل بعد جلوسي احتياطيا خلال الموسمين الماضيين، وكان ذلك أمرا صعبا بالنسبة إليّ".





وأضاف "تحملت الكثير في الشق الفني وأرى أن هذا الوقت المناسب الآن للرحيل، والآن أشعر إنني أديت دورا جيدا وحراسة المرمى في الأهلي في أمان لذا يجب أن ألعب وأبحث عن استكمال مسيرتي في مكان آخر".





وكان بيراميدز توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة .