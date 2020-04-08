رمضان صبحي يصدم الأهلي: سأرحل بعد نهاية الموسم ..فيديو





أكد رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزيته للعودة إلى المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.





وقال صبحي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten" "تعافيت من الإصابة مؤخرًا وأصبحت جاهزا تماما للمشاركة فى المباريات، ولكن الظروف الحالية تحول دون ذلك وأتمنى إنتهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة".





وعن استمراره مع الأهلي: "أعتقد أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم ذلك الأمر، بعد استمرار جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم أو اعارتهم حتى انتهاء الموسم، وسأكمل مع الأهلي حتى انتهاء الموسم الحالي".



