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رياضة

رمضان صبحي يصدم الأهلي: سأرحل بعد نهاية الموسم ..فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:10 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة

أكد رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزيته للعودة إلى المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

وقال صبحي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"  "تعافيت من الإصابة مؤخرًا وأصبحت جاهزا تماما للمشاركة فى المباريات، ولكن الظروف الحالية تحول دون ذلك وأتمنى إنتهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة".

وعن استمراره مع الأهلي: "أعتقد أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم ذلك الأمر، بعد استمرار جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم أو اعارتهم حتى انتهاء الموسم، وسأكمل مع الأهلي حتى انتهاء الموسم الحالي".

واقتنعت لجنة التخطيط بفكرة محمود الخطيب رئيس النادي في شراء اللاعب بشكل نهائي خاصة أنه بتقي في تعاقده موسما واحد فقط مع هدرسفيلد الإنجليزي بهدف دعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بجانب الاستفادة منه فيما بعد لتسويقة بما يعني أن المبلغ المالي – حتي لو كان كبيرًا – لن يذهب سدي ولكن سيتم تعويض القلعة الحمراء به.

ويترقب مسئولو الأهلي ، الموقف النهائي من توقف النشاط الرياضي في مصر وإنجلترا لبدء خطوط الإتصال مع هيدرسفيلد والتفاوض علي شراء اللاعب ولكن بنظام التقسيط بحيث يتم دفع المبلغ علي عامين أو ثلاثة، وأضافت المصادر أن اللاعب لم يتلق أي عروض سواء ودية أو رسمية من فريق قاسم باشا التركي وربما الأمر لم يعد مجرد تصريحات من مسؤولية في وسائل الإعلام لسد العجز الناتج عن الفراغ الكروي في العالم بسبب فيروس كورونا.

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