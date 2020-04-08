بعد ارتفاع 15 جنيها.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-4-2020، تراجعت بنحو جنيهين لجميع الأعيرة، بعد ارتفاع أمس وصل لـ15جنيهًا كمتوسط سعري بمحال الصاغة.





وسجل سعر الذهب الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 716 جنيهًا بعد أن سجل بالأمس نحو 718 متراجعا بنحو جنيهين للجرام الواحد.

وسجل سعرالذهب عيار 24 الأعلي فئة نحو 818 جنيها اليوم الأربعاء بعد أن سجل بالأمس 821 جنيهًا كأعلي سعر له متراجعا بذلك بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.

وسجلت أسعار الذهب من عيار 18 نحو 614 بعد أن كان وصل بالأمس لـ 615 جنيهًا سجلا تراجع بنحو جنيها واحد، وكذلك عيار 14 الأدني فئة نحو 479 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5728 جنيهًا وأوقية الذهب بـ25.449 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 818.286 ألف جنيه.

اسعار الذهب في محال الصاغة





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



