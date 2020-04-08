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أخبار العالم

المغرب يعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 1242 حالة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:18 م
المغرب يعلن ارتفاع
المغرب يعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 1242 حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلن المغرب، اليوم الأربعاء، تسجيل 58 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1242 حالة.

وووفقا لموقع "اليوم 24" المغربي، قالت وزارة الصحة المغربية، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 4358 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات .

وقالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط إن اقتصاد البلاد سينكمش 1.8%  في الربع الثاني من العام بعد أن نما 1.1% في الربع الأول.

ودخلت البلاد في إجراءات عزل عام كاملة لخفض انتشار فيروس كورونا، وأثر تراجع هطول الأمطار على القطاع الزراعي بها، وهو مساهم مهم في الاقتصاد.
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