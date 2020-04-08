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أخبار البلد

رئيس الوزراء: استمرار حظر التجول لمدة أسبوعين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:46 م
الدكتور مصظفي مدبولي
الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المعيار الأهم هو التزام المواطنة هو التزام المواطن بالقرارات حتى لا نفقد السيطرة على الفيروس لافتا أننا مازلنا في المرحلة الآمنة حتى الآن.

أعلن مدبولي عن استمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين على أن يبدأ من 8 مساء حتى 6 ص مؤكدا أن التزام المواطن سوف يجنب مصر من الدخول في سيناريوهات دخلت فيها دول أخرى.

وقال إن الحكومة وضعت خطة وتصور لإعداد الإصابة في الأيام الماضية والمقبلة لافتا أن هناك زيادات متوقعة خلال الأسبوعين القادمين ولكن الخوف أن نصل ١٥٠ في اليوم واليوم الثاني يكون ٣٠٠ حالة وهذا أمر خطر جدا وسوف يدخلنا في سيناريوهات أخرى لافتا أن المصابين بفيروس كورونا هي الأعداد التي كنّا توقعناها.
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