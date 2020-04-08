رئيس الوزراء: استمرار حظر التجول لمدة أسبوعين





قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المعيار الأهم هو التزام المواطنة هو التزام المواطن بالقرارات حتى لا نفقد السيطرة على الفيروس لافتا أننا مازلنا في المرحلة الآمنة حتى الآن.





أعلن مدبولي عن استمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين على أن يبدأ من 8 مساء حتى 6 ص مؤكدا أن التزام المواطن سوف يجنب مصر من الدخول في سيناريوهات دخلت فيها دول أخرى.



