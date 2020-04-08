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أخبار البلد

رئيس الوزراء : الحظر يبدا الساعة الثامنة مساء اليوم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:45 م
الدكتور مصظفي مدبولي
الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصاد لم نكن لنتحمل الوضع الاقتصادي في ظل تفشي الفيروس.


وأعلن مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، عن تجديد مد حظر التجول والذي من المقرر انتهاؤه اليوم ٨  أبريل، بنفس المواعيد، على أن يبدأ من ٨ مساءً وينتهي في ٦ صباحا لمدة أسبوعين.


وأشار إلى السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بجميع أنواعها.

وقال مدبولي إنه تقرر زيادة ساعة في حظر التجول ليبدأ من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة، موجها وزارة الداخلية بتطبيق الحظر بصرامة في الساعة ٨ مساء.
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