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أخبار البلد

رئيس الوزراء: نتوقع زيادة في أعداد إصابات كورونا.. والاستهانة كارثة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:48 م
د. مصطفي مدبولي رئيس
د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع

أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا: «نجتمع يوميًا لدراسة الوضع، واستعرضنا سيناريوهات زيادة أعداد المصابين والتي تشابهه مع السيناريوهات التي وضعناها من شهر»، وأوضح: «نتوقيع زيادة في الإصابات اليومية والأسبوع الحالي يكون متوسط الإصابات من 120 إلى 150 مصاب».

وتابع: نتوقع زيادة أعداد المصابين خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمين، ولكن الأهم أن تكون الأعداد بسيطة ومتدرجة حتى نستطيع السيطرة عليها، والاستهانه وعدم تنفيذ الإجراءات قد يصل بنا إلى كارثة.
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