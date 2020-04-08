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تعليم

أخبار التعليم.. حقيقة تأجيل امتحانات الترم الثاني بالجامعات.. ورسائل تحريضية لطلاب أولى ثانوى للامتناع عن الامتحانات.. وكيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو؟

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:58 م
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
 
وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.

آخر كلام.. تطبيق نظام المشروعات البحثية على هؤلاء الطلاب فقط

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا

ننشر جدول مواعيد استلام المتعلقات الشخصية لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة

تأجيل امتحانات الترم الثاني بالجامعات .. التعليم العالي تكشف الحقيقة

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا

بالرقم القومي .. احصل على كود الطالب لاستخدامه على منصة ادمودو

كيف يمكن للطالب أن ينشئ حسابا على إدمودو ؟ .. ننشر دليل استخدام المنصة

للوقاية من كورونا.. تطهير المكتبة المركزية والملاعب بـ جامعة كفر الشيخ.. صور

رسائل تحريضية لطلاب أولى ثانوي: ماتدخلش الامتحان بكرة واكتب إن السيستم وقع.. ووزير التعليم يرد

كيف سيتم حساب الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة في ظل تداعيات أزمة كورونا؟ وزير التربية والتعليم يجيب
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