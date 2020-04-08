مشادة بين رضوي الشربيني ومتابعيها بعد بوست أنا متفائلة.. تفاصيل

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صوره جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "أنستجرام".





وعلقت على الصورة قائلة: كل حاجة هتعدي.. بغذن الله هتعدي مساء التفائل





وتفاعل مع عدد كبير من متابعى رضوى الشربيني وجاءت أبرز التعليقات "هتفائل إزاي و إحنا مش هنصلي التراويح".





من ناحية أخرى أعلنت الإعلامية رضوى الشربينى عن مشاركتها فى تحدى الخير من خلال تكفلها بمصاريف 50 أسرة، وطالبت بتحدي كل من الفنانين "شريف مدكور و أصالة وحلا شيحة و سالى شاهين وأمينة خليل -وشام الذهبى وبسمة بوسيل".



