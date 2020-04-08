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فن

مشادة بين رضوي الشربيني ومتابعيها بعد بوست أنا متفائلة.. تفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:44 م
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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ميرنا محمود ٠
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صوره جديده لها عبر  حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "أنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: كل حاجة هتعدي.. بغذن الله هتعدي مساء التفائل 

وتفاعل مع  عدد كبير من متابعى رضوى الشربيني وجاءت أبرز التعليقات "هتفائل إزاي و إحنا مش هنصلي التراويح".

من ناحية أخرى أعلنت الإعلامية رضوى الشربينى عن مشاركتها فى تحدى الخير من خلال تكفلها بمصاريف 50 أسرة، وطالبت بتحدي كل من الفنانين "شريف مدكور و أصالة وحلا شيحة و سالى شاهين وأمينة خليل -وشام الذهبى وبسمة بوسيل".

يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.
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