مشادة بين رضوي الشربيني ومتابعيها بعد بوست أنا متفائلة.. تفاصيل

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صوره جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "أنستجرام".
وعلقت على الصورة قائلة: كل حاجة هتعدي.. بغذن الله هتعدي مساء التفائل
وتفاعل مع عدد كبير من متابعى رضوى الشربيني وجاءت أبرز التعليقات "هتفائل إزاي و إحنا مش هنصلي التراويح".
من ناحية أخرى أعلنت الإعلامية رضوى الشربينى عن مشاركتها فى تحدى الخير من خلال تكفلها بمصاريف 50 أسرة، وطالبت بتحدي كل من الفنانين "شريف مدكور و أصالة وحلا شيحة و سالى شاهين وأمينة خليل -وشام الذهبى وبسمة بوسيل".
يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.