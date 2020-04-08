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برلمان

المؤتمر: رسائل السيسي أكدت جاهزية مصر لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
أكد حزب المؤتمر أن القضايا المهمة التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته على هامش تفقده تفقده للعناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد حظيت باهتمام كبير من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

وقال حزب المؤتمر فى بيان له اصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، إن الرئيس السيسى طمأن المصريين وأكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر بما فيها فيروس كورونا معلنا تأييد المصريين لرؤية الرئيس السيسى بشأن استمرار قوى الشر والظلام والارهاب فى سياساتهم العدائية ضد مصر، مطالبا بضرورة ان نعى جمعيا تأكيد الرئيس السيسى أن مواجهة الأشرار لن تنتهى وأننا مصرون على أن نعيش أحرارا.

كما طالب حزب المؤتمر من الشعب المصرى العظيم والإعلام المصرى بمواجهة جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا .

وأعرب الربان عمر المختار صميدة عن سعادته الغامرة بما شاهده مع المصريين من جاهزية القوات المسلحة المصرية الباسلة وقدرتها الاحترافية فى مساندة جهود جميع مؤسسات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن الرئيس السيسى طمأن المواطنين لعدم الخوف من عدم توافر السلع الغذائية واننا لدينا احتياطيات من السلع تكفى لعدة اشهر.

وأردف " صميدة " أن نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى المصرى مكنت الرئيس السيسى من اتخاذ جميع  الإجراءات والقرارات التى استعرضها خلال كلمته لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات داخل الدولة خاصة قطاعات السياحة والطيران والصناعة والزراعة والعمالة المؤقتة وغيرها معربا عن ثقته التامة فى تخطى مصر وقريبا لجميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا والمهم هو التزامنا جميعا بتطبيق الحظر الكامل على أنفسنا.
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