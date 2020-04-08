نجم الأرسنال السابق: يجب رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. وماني وفيرمينو أفضل منه

يرى تشارلي نيكولاس نجم آرسنال السابق أنه، يجب على ليفربول ان يعرض محمد صلاح لـ للبيع فى الميركاتو الصيفي، من أجل ضم الألماني يتمو فيرنر بعد رغبة يروجن كلوب فى ضم اللاعب.





وقال نيكولاس عبر شبكة سكاي سبورتس، إن ساديو ماني لا يمكن التخلي عنه، لقد لعب العديد من المباريات وأنقذ ليفربول كثيرًا، مضيفًا،

عندما أصيب ماني وجدنا كيف كان ليفربول يعاني، اتساقه لا يعلى عليه في الفريق، من حيث السرعة والدفاع وتسجيل الأهداف الحاسمة والهامة للغاية، ويحترم زملائه دائما وليس أنانيا.





وشدّد نجم أرسنال السابق، على أن محمد صلاح هو الذي يجب أن يرحل إذا انضم تيمو فيرنر، سأكون حذرًا بشأن ماني، ويمكنك التأكد من تصريحات "ميسي" الذي رشحه كواحد من خياراته للفوز بالكرة الذهبية.





وأضاف، أن صلاح كان رائعًا، ويعتبر من أهم اللاعبين بالنسبة لجمهور ليفربول، ولكن إذا قارنت بينه وبين ماني، يمكن التخلّي عنه، لصالح فيرنر، ولا يمكن أن يرحل فيرمينو، بينما صلاح يحصل على الأهداف بفضل مساعدة جميع زملائه.





وواصل أنه معجب بفيرمينو، هو لا يسجل العديد من الأهداف، لكنه عادة ما يساعد زملاءه.



