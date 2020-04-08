فى زمن كورونا.. وزير الخارجية الأمريكي يشيد بممرضة مصرية.. إعرف السبب

أشاد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو مساء أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي بواشنطن العاصمة، بما ذكرته ممرضة مصرية حول فضل منحة حصلت عليها من هيئة المعونة الأمريكية، ساعدتها في أن تساهم في شفاء وعلاج حالات كورونا في مصر بفضل التدريب الجيد الذي حصلت عليه خلال دراستها بالولايات المتحدة، مؤكدا أن الاستثمارات الأمريكية طويلة الأجل تجنى أرباحها الآن في الأوقات الصعبة، فالممرضة المصرية تخرجت من منحة دراسية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2019 وتعالج الآن مرضى COVID في ذلك البلد. والتي قالت: "تعليمي وتدريب القيادة من خلال برنامج المنح الدراسية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعدني لهذه اللحظة الفارقة".







وتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالشكر لنظيره المصري سامح شكري، على ما قامت به شركة مصر للطيران من تسيير رحلات خاصة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم وكذلك تحديد رحلات أخرى وفق ما يتم الاتفاق عليه.





واكد في اتصال هاتفي، مساء أمس الثلاثاء، بين الوزيرين بومبيو وشكري، على أهمية التنسيق في القضايا الإقليمية وشددا على أهمية التعاون خلال جائحة COVID-19.





وخلال الاتصال تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" والحد من آثارها الصحية والاقتصادية، كما أعرب الوزيران عن تضامنهما المُتبادل في سياق أزمة انتشار الفيروس.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ أن الوزيريّن "شكري" و"بومبيو" تناقشا خلال الاتصال حول شتى جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، فضلًا عن مسار التطورات على الساحة الاقليمية.

