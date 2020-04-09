شاهد.. أول صور لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت

نشر بعض محبي السيارات حول العالم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور المسربة لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت الجديدة.





وتعد الصور المسربة لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليف من دون تمويهات هى الأولى من نوعها، بعد أسابيع من ظهورها في صور تجسسية في تايلاند، ويبدو واضحًا أن المصد والشبك الأمامي تم تحديثهما بطريقة مستوحاة من راف فور الأحدث.





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ومن المتوقع أن يحصل الإكصدام الأمامي على مصابيح ضباب أفقية أكثر مثل تلك المستخدمة في فورتشنر TRD سبورتيفو ، ومصابيح أمامية وخلفية معاد تصميمها، إضافةً إلى تغييرات صغيرة في ألواح السيارة، كما ستحصل على جنوط بتصميم جديد أيضًا.





أما بالنسبة للتحديثات الداخلية، فلا يوجد معلومات عنها بعد، لكننا نتوقع حصولها على نظام ترفيهي أفضل وتغييرات طفيفة أخرى بالمقصورة.





وفيما يتعلق بالمحركات، فيتم بيع فورتشنر الحالية مع العديد من خيارات المحركات البنزين والديزل حول العالم، مثل محركات البنزين 2.7 و4 لتر ومحركات الديزل 2.4 و2.8 و3 لترات.