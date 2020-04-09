اهم الاخبار.. 4 إصابات بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب.. أمريكا تسجل 2000 حالة وفاة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





أعلن مركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المركز.





علق أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على ما تردد عن تراجع فريق بيراميدز عن إتمام التعاقد معه لضمه في نهاية الموسم الجاري عقب إعلانه الرحيل عن الأهلي منذ فترة.





قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني على التوالي نحو ألفي وفاة بفيروس كورونا المستجد.





أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إصابة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين بفيروس كورونا المستجد.





كشف الفنان أحمد فهمي، عن حقيقة منع زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، وأنه كان مجرد رأي استشارى لها.



