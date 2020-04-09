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رياضة

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تراجع بيراميدز عن ضمه بعد رحيله عن الأهلي

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:03 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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ياسمين تيسير
علق أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على ما تردد عن تراجع فريق بيراميدز عن إتمام التعاقد معه لضمه في نهاية الموسم الجاري عقب إعلانه الرحيل عن الأهلي منذ فترة.

ونشر أحمد فتحي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عددًا من رسائل الجماهير له عقب إعلان قرار رحيله عن الأهلي.

وكانت من أبرز التعلقيات "متمشيش يا فتحي مش حتعرف نعوض روحك في الملعب ورجولتك"، "تغور كنوز الدنيا قصاد فرحه جماهير الاهلي بيك"، "فكر تاني وربنا يجعل الخير في وجودك في الاهلي"، وكتب مشجع آخر "هتوحشنا روحك القتالية".

كما نشر فتحي عددًا من الفيديوهات لـ  أهدافه مع الأهلي.

وكانت بعض التسريبات، أشارت إلى تراجع بيراميدز عن ضم أحمد فتحي لمدة 3 مواسم مقابل 50 مليون جنيه بعد رفضه عرضًا من الأهلي مقابل 22 مليون جنيه في موسمين.

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