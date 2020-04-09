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أخبار العالم

أشياء تصيبك بـ كورونا.. الصحة العالمية تحذر من مفاهيم خاطئة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:01 ص
أشياء تصيبك بـ كورونا..
أشياء تصيبك بـ كورونا.. الصحة العالمية تحذر من مفاهيم خاطئة
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سمر صالح
تناولت وسائل الإعلام الروسية اليوم الخميس تصريحات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول أشياء قد تسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 حالة التعامل معها بأسلوب خاطئ. 

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن استخدام الكمامات وحدها لا يكفي لحماية الأشخاص الأصحاء من الإصابة بفيروس كورونا وذلك بحسب تحليل البيانات التي تم جمعها في هونج كونج. 

وقالت المنظمة أنه من المعتاد ارتداء الأقنعة عندما يتم التعامل مع المرضى ويعتقد خبراء الصحة أن هذه الممارسة هي أيضًا السبب الذي جعل هونج كونج قادرة على وقف انتشار الوباء في بعض مناطقها. 

وكررت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أنه لا يوجد دليل سريري على أن ارتداء الأقنعة في المجتمع يحمي الأشخاص الأصحاء من الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي - بما في ذلك COVID-19 ومع ذلك فإن ارتداء القناع يساعد على التقاط قطرات اللعاب وبالتالي يمكن أن يبطئ انتشار الوباء وبالتالي، فإن الغرض من المبادئ التوجيهية المحدثة لمنظمة الصحة العالمية هو شحذ الرأي العام بأن ارتداء القناع وحده لا يكفي لضمان الأشخاص الأصحاء الذين لا يصابون بالفيروس.

أرادت المنظمة مرة أخرى تذكير الجمهور بأن الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من العدوى هي الحفاظ على البعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل متكرر. 

وكتبت المنظمة أن "استخدام الأقنعة الطبية يمكن أن يؤدي إلى شعور زائف بالأمان وإهمال وسائل المنع الأساسية الأخرى مثل غسل اليدين والمسافة الجسدية" وينص أيضًا على أن ارتداء الأقنعة من قبل عامة الناس "يمكن أن يتسبب في ملامسة الناس لها تحت القناع وتحت العين والتسبب في نتائج غير ضرورية ، بالإضافة إلى نقص الأقنعة بين الفرق الطبية التي هي في أمس الحاجة إليها ، خاصة الآن حيث يوجد نقص عالمي في المعدات".

وقال البروفيسور ديفيد هيمان ، الذي يرأس اللجنة الاستشارية المعنية بالمخاطر المعدية لمنظمة الصحة العالمية ، لصحيفة الجارديان أنه حتى مع القناع ، يمكن للفيروس أن ينتقل من شخص لآخر ويصيب العينين "الأقنعة مصممة لحماية الآخرين ، وليس أولئك الذين يرتدونها لهذا السبب ترتدي الفرق الطبية نظارات واقية أو حماية للعين".

ولا يتعارض تحديث المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية مع التوجيهات المعطاة للجمهور في إسرائيل فحسب ، بل يتعارض أيضًا مع موقف المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، والذي دعا أيضًا الجمهور الأمريكي إلى ارتداء أقنعة في المجال العام.
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