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رياضة

أحمد فتحي يغازل الأهلي بعد فشل انتقاله لـ بيراميدز.. تفاصيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:34 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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عبدالله هشام
نشر أحمد فتحي الظهير الايمن للفريق الأول بالنادي الأهلي رسالة أحد الجماهير الاهلاوية بعد قرار رحيله بنهاية الموسم الحالي بعد فشل التوصل الي اتفاق مع المارد الاحمر حول تجديد العقد . 

وشارك فتحي عبر استوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " نص الرسالة، كالتالي : "متمشيش يا فتحى، مش هنعرف نعوض روحك اللي فى الملعب دي تانى ورجولتك، تغور كنوز الدنيا قصاد فرحة جماهير الأهلي بيك فكر فيها تاني وربنا يجعل الخير في وجودك في الأهلي"

يأتى ذلك بعدما فشل احمد فتحي في الاتفاق مع نادي بيراميدز حول راتبه الجديد خلال فترة الثلاث سنوات ويبدو انه يرغب في إعادة التفكير حول تجديد العقد مع النادي الاهلي .

جدير بالذكر ان اتحاد الكرة قرر ايقاف نشاط كرة القدم حتي نهاية شهر ابريل بناء علي تعليمات رئاسة الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد . 
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