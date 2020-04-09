تصرف إنسانى.. الخطيب يرفض مقترح فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

رفض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الاقتراح الذي قدم للإدارة خلال الأيام الماضية، وذلك بإنهاء خدمة وفصل موظفي العمالة المؤقتة داخل النادي الأهلي.





وشهدت الأيام الماضية إيقاف جميع الأنشطة داخل النادي الأهلي مما أسفر عن وجود أصوات ترجح جميع فصل موظفي العمالة المؤقتة في كل قطاعات القلعة الحمراء كتقليل للنفقات خلال تلك الفترة الصعبة بسبب فيروس كورونا.





ومن جانبه رفض محمود الخطيب المساس بتلك الفئة، مؤكدًا تحمل النادي الأهلي جميع رواتبهم خلال تلك الفترة.





وأكد محمود الخطيب، أن النادي سيظل يدعم جميع العمال، مهما تطورت الأحداث، والخسائر المتوقعة في ظل توقف النشاط الرياضي.



