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تكنولوجيا

آبل تطلق تحديثاً مهماً لأصحاب هذه الإصدارات من آيفون وآيباد

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:01 م
آبل تطلق تحديثا هاما
آبل تطلق تحديثا هاما لأصحاب هذه الإصدارات من آيفون و آيباد
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كريم جمال
كشفت شركة آبل اأمريكية عن تحديث صغير وهام لأجهزة آيفون و آيفون منذ ساعات قليلة يجمل رقم ios 13.4.1، وذلك بعد شكوى العديد من مستخدمي هذه الأجهزة لتوقف عمل بعض الخصائص عقب أخر تحديث صدر الأسبوع الماضي وهو ios 13.4.

وبحسب 9to5mac التقني، تبلغ مساحة التحديث الجديد 95 ميجابايت فقط، وهو بصدد إصلاح مشكلة الإتصال عبر تطبيق facetime، حيث كانت تفشل الإتصالات بين الأجهزة التى تحمل تحديث ios 13 والأجهزة التى لازالت تعمل بنظام ios 9.3.6.

بالإضافة لحل مشكلة توقف عمل تقنية الإتصال اللاسلكية بين الأجهزة عن طريق بلوتوث، وأيضًا أختياره من قائمة الإختصارات فى الصفحة الرئيسة دون الدخول للإعدادات و تفعيله من الداخل.

أما أجهزة آيباد فصدر لها التحديث لمعالجة مشكلة ضوء الشاشة فى جهاز آيباد برو 12.9 بوصة، ونفس الأمر أيضًا للإصلاح مشكلة الإتصال عبر تطبيق facetime، وتحسين عمل البلوتوث، وتبلغ مساحة تحميله 80 ميجابايت فقط.

ولتحميل التحديث الجديد من خلال أجهزة آيفون أو آيباد، عليك الذهاب الإعدادات Settings ثم  General العام، وأخيرا الشعط على تحديثات النظام Software Update، وفور إنتهء التحميل قم بتنصيب التحديث وسيعمل كل شىء بصورة ممتازة.
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