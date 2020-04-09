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برلمان

موعد إقرار الأسعار الجديدة للمواد البترولية.. برلماني يكشف

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إنه من المتوقع إنه من المتوقع إقرار التسعيرة الجديدة للمواد البترولية خلال اليومين القادمين، مرجحا أن تكون الظروف التي بها البلاد حاليا هي السبب في تأخر إقرار التسعيرة الجديدة إلى الآن.

وأوضح النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سعر النفط عالميا كان غير مستقر خلال الثلاث أشهر الأخيرة، والتي يتم على أساسها تحديد الأسعار الجديدة، إلى جانب سعر الدولار، حيث أن النفط كان يشهد ارتفاعا كبيرا يتخطى حاجز الـ 60 دولارا، وفجأة هبط لأقل من 25 دولارا بسبب كورونا.

وأشار عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، إلى أن هذا الأمر أربك الحسابات، وجعل هناك صعوبة في الاستقرار على سعر بعينه، خاصة مع تراجع الجنيه أمام الدولار الفترة الأخيرة.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
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