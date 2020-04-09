بريطانيا تعلن: علاج فيروس كورونا خلال 8 شهور

أكد موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن اللقاح المنتظر لـ فيروس كورونا التاجي المستجد قد يكون جاهزًا في الخريف المقبل ، حيث يجري علماء بارزون بريطانيون تجارب مكثفة للوصول إلى لقاح فيروس كورونا.





وبحسب "ديلي ميل"، فإن الباحثون في جامعة أكسفورد واثقون من أنهم قادرون على إطلاق لقاح فيروس كورونا في غضون الأشهر الثمانية المقبلة، أي تقريبا في نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.





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وتوقع العلماء البريطانيون أنه سيكون تم التوصل إلى لقاح فيروس كورونا بحلول عام 2021 ، ومن المقرر أن يبدأ أكثر من 500 متطوع اختبارات على اللقاح الجديد هذا الشهر حتى سبتمبر.