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10 نصائح من طبيبة بريطانية.. كيف تقوي مناعتك في الحجر المنزلي؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:30 م
اكلات تقوي المناعة
اكلات تقوي المناعة
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رشا عوني

لا يشغل بال الجميع حاليًا سوى تناول أكلات ومشروبات تقوي جهاز المناعة للتصدي لفيروس كورونا التاجي الذي يحتاج مناعة قوية تستطيع مقاومة أي عدوى و فيروس، فاتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المختلفة هو أهم ما يمكنك فعله خلال فترة الحجر المنزلي كي تقوي مناعتك وجسمك ضد أي عدوى .

 

نشر موقع صحيفة daily mail  البريطانية نصائح للدكتورة غابريلا بيكوك أخصائية التغذية، حيث قدمت بعض الطرق البسيطة التي تعمل على رفع جهاز المناعة وهي :

1- تناول الفلفل الحار فهو مفيد عند إضافته للطعام، ويحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين سي

2- تناول جرعات عالية من فيتامين سي مثل شرب عصير الليمون و البرتقال والكيوي باستمرار


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3- عدم الإكثار من تناول الكربوهيدرات بشكل مفرط لأنها قد تضعف جهاز المناعة

4- تناول البروتين 3 مرات أسبوعيا فهو يقوي المناعة وينظم مستوى السكر في الدم

5- تناول بروتينات قليلة الدهون وعالية الجودة مثل التونة المعلبة أو الماكريل

6- شرب كميات وفيرة من الماء

7- التعرض للشمس خلال الساعات الأولى من الصباح كي يستفيد الجسم بفيتامين د

8- تجنب التدخين قدر المستطاع

9- تناول المشروبات الطبيعية الطازجة والسوائل الدافئة

10- تجنب الأكلات السريعة خلال هذه الفترة.

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