10 نصائح من طبيبة بريطانية.. كيف تقوي مناعتك في الحجر المنزلي؟

لا يشغل بال الجميع حاليًا سوى تناول أكلات ومشروبات تقوي جهاز المناعة للتصدي لفيروس كورونا التاجي الذي يحتاج مناعة قوية تستطيع مقاومة أي عدوى و فيروس، فاتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المختلفة هو أهم ما يمكنك فعله خلال فترة الحجر المنزلي كي تقوي مناعتك وجسمك ضد أي عدوى .
نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية نصائح للدكتورة غابريلا بيكوك
أخصائية التغذية، حيث قدمت بعض الطرق البسيطة التي تعمل على رفع جهاز المناعة وهي
:
1- تناول الفلفل الحار فهو مفيد عند إضافته للطعام، ويحتوي على مضادات
أكسدة وفيتامين سي
2- تناول جرعات عالية من فيتامين سي
مثل شرب عصير الليمون و البرتقال والكيوي باستمرار
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3- عدم الإكثار من تناول
الكربوهيدرات بشكل مفرط لأنها قد تضعف جهاز المناعة
4- تناول البروتين 3 مرات أسبوعيا
فهو يقوي المناعة وينظم مستوى السكر في الدم
5- تناول بروتينات قليلة الدهون وعالية
الجودة مثل التونة المعلبة أو الماكريل
6- شرب كميات وفيرة من الماء
7- التعرض للشمس خلال الساعات الأولى
من الصباح كي يستفيد الجسم بفيتامين د
8- تجنب التدخين قدر المستطاع
9- تناول المشروبات الطبيعية الطازجة
والسوائل الدافئة
10- تجنب الأكلات السريعة خلال هذه
الفترة.