AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بلا تراويح وموائد إفطار أو تجمعات عائلية.. كورونا يحرم مسلمي العالم من طعم رمضان

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:17 م
إغلاق المساجد
إغلاق المساجد
Advertisements
أمينة الدسوقى
ينتظرونه بفارغ الصبر يطل علينا مرة فى كل عام حيث، نهاره صوم عن الرذائل وليله تعبد وتهجد، شهر رمضان المبارك يأتي ليكون شهر المحبة والتواصل والتعبد، ولكن كورونا لم يُبق البشرية كما كانت عليه فتسبب الفيروس المستجد فى غلق المساجد والكنائس واوقف الصلوات وبالتالى أوقف أى شعائر دينية خلال الشهر المبارك.

صلاة الجماعة والتهجد وصلاة التراويح تلك هي العبادات التى ينتظرها المسلمون فى كل مكان خلال شهر رمضان المبارك ولكن قدر لهذه الشعائر أن تؤجل لأجل غير مسمي بسبب فيروس كورونا المستجد، فبلا صلاة التراويح وغيرها من الشعائر يقضي مسلمو العالم رمضان هذا العام.

العديد من الدول أعلنت  إغلاق المساجد ودور العبادة كافة في إطار الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ففى مصر تم الإعلان عن وقف كافة الأنشطة الجماعية فى نشعر رمضان لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت وزارة الأوقاف بمصر تعليق الأنشطة الجماعية في شهر رمضان المقبل والتي تشمل صلاة التراويح والاعتكاف، وكذلك موائد الإفطار والإيفاد للخارج، وأيضا ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين، في إطار إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ خشية انتقال العدوى بين المصلين بالمساجد.. الأمر الذي دفع الناس إلى التساؤل "كيف يكون شهر رمضان بدون تراويح أو تهجد أو اعتكاف؟".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن من كان معتادًا على الذهاب إلى المسجد وصلاة الجماعة، ثم حبسته مصلحة معتبرة كتلك التي نحن فيها، وهي الحفاظ على النفس من خطر العدوى المهلكة حال التجمع، ومن امتثل لقرارات الجهات المختصة؛ إعلاءً للمصلحة الدينية والوطنية المعتبرة، فإن ثواب ما كان يقوم به من الذهاب إلى المسجد قائم متصل بفضل الله عز وجل.  

كما سيفتقد المسلمون حول العالم بطبيعة الحال ، التجمعات العائلية التي أصبحت من الممنوعات نظرا للتباعد الاجتماعي الذي يفرضه فيروس كورونا في الوقت الراهن . 

فيما أعلنت الجزائر  إغلاق كل المساجد وتعليق صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، وفى السعودية تم ايقاف الصلاة في كافة المساجد باستثناء المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

وقالت الوكالة السعودية إن هيئة كبار العلماء في المملكة قررت إنه "يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان".

وفى تونس قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ إن حكومته قررت تعليق الصلوات في المساجد لمنع تفشي كوفيد-19.

أما فى الكويت طلبت السلطات الدينية الكويتية من المواطنين الصلاة في منازلهم في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات للدخول في فترة من الإغلاق الفعلي لمحاربة تفشي الفيروس.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان "ستكون أبواب المساجد مغلقة... الفتوى رقم 18/20 تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة وتصلى ظهرا في منازلهم".

كما أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز  تعليق الصلاة في المساجد والكنائس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 من جانبها، أعلنت تركيا الإثنين تعليق الصلوات الجماعية في المساجد حتى إشعار آخر، ويشمل ذلك صلاة الجمعة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي إرباش "بات ضروريًا تعليق الصلوات الجماعية في المساجد"

وفي فلسطين، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس  إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الاقصى "كإجراء وقائي" لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن "جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان على الأبواب.. كورونا يهدد إقامة الشعائر الدينية.. وأوقاف مصر والسعودية تواجهان الفيروس المميت بـ 14 قرارا

بسبب كورونا .. 16 دولة حول العالم علقت صلاة الجمعة في المساجد

صلاة الجمعة بتوقيت كورونا.. مساجد خالية حول العالم ومصلون بالكمامات وخطبة بالبالطو الأبيض.. صور

لأول مرة.. جميع الشعائر الدينية مهددة مع اقتراب رمضان

أول تصريح لوزير الأوقاف عن صلاة التراويح والاعتكاف بعد تعليق الأنشطة الجماعية في رمضان

ترشيحاتنا

مسجلا أكثر من 150 ألف حالة وفاة.. علماء يتوقعون موعد انتهاء وباء كورونا في أوروبا

صفقة فتحي و بيراميدز محسومة .. هاني حتحوت يثير الجدل على تويتر

أسعار البنزين الجديدة.. مكاسب وخسائر مصر من فشل اجتماع أوبك الليلة

اعتقاد خاطئ حول سورة يس شائع بين الناس .. أمين الفتوى يكشف عنه

ضربة موجعة لبريطانيا.. دراسة تكشف عدم صحة اختبارات الأجسام المضادة

لن نتمكن من علاجكم.. مستشفى بريطاني يطرد مرضى كورونا.. شاهد

AdvertisementS

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات فرعونية.. شاهد جميلة عوض تخطف الأنظار بإطلالة غير متوقعة لها

بلوزة ستان.. درة تتألق فى إطلالة تبرز جمال أنوثتها

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور