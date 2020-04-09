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رياضة

المصري يكشف حقيقة التفريط في كريم العراقي

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:19 م
كريم العراقي
كريم العراقي
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عمرو ابوبكر
أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن  كريم العراقي ظهير أيمن الفريق لن يرحل في الفترة المقبلة.

وقال السقا في تصريحات إذاعية لأون سبورت: "لا نستيطع التفريط في أي لاعب خلال الوقت الحالي بسبب القيد"، مضيفا: "لا نستطيع إبرام أي صفقة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عقوبة فيفا علينا لذا لن نتمكن من التفريط في كريم العراقي أو أي لاعب آخر".

وأضاف السقا: "هناك مشكلة أخرى وهي عدم وجود بديل للعراقي كما نعاني من نقص كبير في الخط الخلفي سواء في الجانب الدفاعي أو مركز الظهير الأيسر".

وأوضح: "العراقي لم يتلق أي عروض رسمية أو شفهية سواء من الأهلي أو الزمالك، لذا لا يوجد لاعب للبيع".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر أمس الأربعاء تأجيل استئناف مسابقة الدوري مرة أخرى بعد قرار رئيس الوزراء بتمديد الحظر نظرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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