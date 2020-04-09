المصري يكشف حقيقة التفريط في كريم العراقي

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن كريم العراقي ظهير أيمن الفريق لن يرحل في الفترة المقبلة.





وقال السقا في تصريحات إذاعية لأون سبورت: "لا نستيطع التفريط في أي لاعب خلال الوقت الحالي بسبب القيد"، مضيفا: "لا نستطيع إبرام أي صفقة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عقوبة فيفا علينا لذا لن نتمكن من التفريط في كريم العراقي أو أي لاعب آخر".





وأضاف السقا: "هناك مشكلة أخرى وهي عدم وجود بديل للعراقي كما نعاني من نقص كبير في الخط الخلفي سواء في الجانب الدفاعي أو مركز الظهير الأيسر".





وأوضح: "العراقي لم يتلق أي عروض رسمية أو شفهية سواء من الأهلي أو الزمالك، لذا لا يوجد لاعب للبيع".



