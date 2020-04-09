إزالة 16 حالة تعدى على أملاك الدولة بالأقصر

شنت اليوم الخميس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر حملة لازالة التعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة تضمنت تنفيذ عدد ١٦حالة على مساحة ١٩قيراطا و٢١سهما.
وكانت حالات التعدي عبارة عن ١٤حالة اراضى زراعية ، و عدد ٢بناء بدون ترخيص ، مقسمة على النحو التالى حالتين بمدينة الزينية و ١٢ حالة بقرية الزينية بحرى ، و حالتين بقرية العشى .
جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإزالة التعديات على الأراضي الزراعيه واملاك الدولة من المهد وقاد الحملة العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية و يوسف جلال نائب رئيس المركز ومهندس ابو بكر الحجاجى مدير الإدارة الزراعية ومسؤول حماية الأراضي بالمركز سمير حلمى و مسئول التنظيم بالمركز محمد اسماعيل مشرف، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عصام مهنا مساعد مدير الامن والعميد بدر طه مأمور مركز طيبة والرائد احمد حسين رئيس مباحث طيبة والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة.