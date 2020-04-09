إزالة 16 حالة تعدى على أملاك الدولة بالأقصر

شنت اليوم الخميس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر حملة لازالة التعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة تضمنت تنفيذ عدد ١٦حالة على مساحة ١٩قيراطا و٢١سهما.





وكانت حالات التعدي عبارة عن ١٤حالة اراضى زراعية ، و عدد ٢بناء بدون ترخيص ، مقسمة على النحو التالى حالتين بمدينة الزينية و ١٢ حالة بقرية الزينية بحرى ، و حالتين بقرية العشى .



