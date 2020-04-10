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كمين يستوقف محافظ الفيوم وقت الحظر .. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:37 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه قام بجولة تفقدية في شوارع وميادين الفيوم بسيارة ملاكي شخصية، مشيرا إلى أن عددا من الأكمنة الشرطية استوقفته لمعرفة سبب تحركه في وقت الحظر.


وأضاف "أحمد الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن أثناء جولته التفقدية شاهد بعض المخالفات من قبل البعض، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية ضد المخالفين لقرار الحظر.


وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم مصادرة جرار يحمل مواد بناء وضبط قائده كان يسير في وقت الحظر، لافتا إلى أن أهالي الفيوم استجابوا لقرار الحظر وأغلقوا المحلات في موعدها.


وشدد الأنصاري على أن الوضع الصحي في الفيوم والأرصدة والأدوية والمستلزمات الطبية أمنة، منوها إلى أن إزالة المخالفات علي الأراضي الزراعية وعلى أملاك الدولة بالفيوم.
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