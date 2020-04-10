حوار ساخر بين وائل جمعة وإبراهيم سعيد بشأن حقيقة معاناة الأول من الصلع





ونشر وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له في بداياته أثناء مشاركته مع فريق بلدية المحلة وكتب: " صورة تعود بي لبداية تجربتي مع غزل المحلة "





وعلق إبراهيم سعيد: " انت مش، كنت قولت من أسبوع أنا عندي شعر من زمان انكشفت يا صاحبي حبيبي والله".





لينشر وائل جمعة صوره له وهو صغير السن ويعلق: " ينفع دي علشان تصدق إني عندي شعر من وأنا صغير".





ليرد إبراهيم سعيد: "والله شعرك حلو".

دار حوار مازح بين وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق وإبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق بشأن حقيقة معاناة وائل جمعة من الصلع منذ صغره.