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رياضة

حوار ساخر بين وائل جمعة وإبراهيم سعيد بشأن حقيقة معاناة الأول من الصلع

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:26 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
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ياسمين تيسير
دار حوار مازح بين وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق وإبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق بشأن حقيقة معاناة وائل جمعة من الصلع منذ صغره.

ونشر وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له في بداياته أثناء مشاركته مع فريق بلدية المحلة وكتب: "صورة تعود بي لبداية تجربتي مع غزل المحلة "

وعلق إبراهيم سعيد: " انت مش، كنت قولت من أسبوع أنا عندي شعر من زمان انكشفت يا صاحبي حبيبي والله".

لينشر وائل جمعة صوره له وهو صغير السن ويعلق: "ينفع دي علشان تصدق إني عندي شعر من وأنا صغير".

ليرد إبراهيم سعيد: "والله شعرك حلو".
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