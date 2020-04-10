رجال البريد المصرى.. نجحوا فى صرف المعاشات والأحد المقبل يقدمون منحة العمالة غير المنتظمة

دائما وأبدا ياتى البريد المصرى واقفا بإمكانياته الكبرى مع جموع المصريين فى كل الأحداث ولا سيما وان له آلياته المنتشرة فى جميع المحافظات بقرابة 4 آلاف مكتب وآلاف الموظفين بالإضافة إلى الثقة الكبيرة التي يوليها المواطن المصرى فى البريد المصرى باعتباره واحد من أهم وأكبر الجهات الحكومية الموثوق بها والتابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .



ونجح البريد خلال الأيام الماضية فى صرف المعاشات وسط تحديات كبرى لفيروس كورونا وتم اتخاذ قرارات احترازية تحت إشراف مباشر من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعبده علوان رئيس البريد المصري .



والأحد القادم يأتى حدث هام يتم من خلال البريد أيضا ألا وهو صرف منحة العمالة غير المنتظمة حيث كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم .



كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تابع منذ ايام قليلة انتظام سير أولى أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ حيث تواصل الوزير مع الاستاذ عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية؛ ووفقًا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .



قد أعلنت الهيئة القومية للبريد عن عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان توفير مسافات امنة بين المواطنين وعدم ازدحام المواطنين أثناء تلقي خدمة صرف المعاشات عبر 4000 مكتب منتشرين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو ٢٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وحتي الثالثة عصرًا، بالإضافة الى التنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة لتخصيص نحو ٤٣٣ مدرسة و١٢٦ مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات الى جانب مكاتب البريد .