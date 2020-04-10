AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر و سأصليها ظهرا في منزلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:56 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها  ، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية ، وهو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية : الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين .

وأعلن وزير الأوقاف أنه سيصلي  الجمعة ظهرًا في منزله اليوم، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها ، موضحًا أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر ، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل ، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات .

وقال وزير الأوقاف في تصريح خاص ل " صدى البلد"  أن من كان معتادا على الذهاب الى المسجد وصلاة الجماعة ثم حبسته مصلحة معتبره كتلك التي نحن فيها وهي الحفاظ على النفس من خطر العدوى المهلكة  حال التجمع ومن امتثل لقرارات الجهات المختصة إعلاء للمصلحة الدينية والوطنية المعتبرة فإن ثواب ما كان يقوم به من الذهاب الى المسجد قائم متصل بفضل الله عز وجل . 

واستشهد الوزير بحديث  أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا " رواه البخاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعرف كل تعليمات وزارة الأوقاف بشأن صلاة الجمعة.. و16 قرارا للحد من انتشار كورونا

الأوقاف تكشف موقف مستحقات العاملين بالمساجد بعد قرار غلقها

بعد غلق المساجد .. وزير الأوقاف: انطلاق أذان النوازل من ماسبيرو ظهر اليوم

وزير الأوقاف: سأصلي الجمعة في منزلي ووجهت بعدم فتح المساجد.. فيديو

تعرف على موقف التليفزيون المصري من بث خطبة الجمعة اليوم

تلاوة قرآنية وحديث لـ علي جمعة.. ماذا فعل التليفزيون خلال صلاة الجمعة؟

ترشيحاتنا

محمد مهران يستقبل طفله الأول ويكشف عن اسمه

ماذا يفعل دواء القمل لعلاج كورونا

الصيادلة توضح تفاصيل دواء آفيجان للقضاء على فيروس كورونا

الحكومة: البعض استغل الفرصة وسجل أسماء متوفين وأطفال للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

قرار عاجل من المقاولون العرب بشأن موقع إنشائي انفعل الرئيس السيسي على مسئوليه

وزير التعليم العالي: اشترينا دواء لـ كورونا ميغلاش على المصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجرد إصابته بـ كورونا.. ماذا فعلت المطربة الأمريكية Rihanna مع والدها

ماذا يفعل دواء القمل لعلاج كورونا

جنون كورونا.. طبيب يعتدي على فتاة بالضرب المبرح لسبب غريب.. شاهد