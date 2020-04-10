ملكة جمال.. نادية الجندي تشعل السوشيال ميديا بصورة.. شاهد

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "طول عمرك قمر" و "ملكة جمال السينما" و "روحك جميله يا نجمة الجماهير" و "جيل العظماء".





وتشارك الفنانة نادية الجندي في بطولة مسلسل "سكر زيادة" ، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.





مسلسل "سكر زيادة"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، مأخوذ من مسلسل أمريكى.