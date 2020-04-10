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سيارات

تويوتا تقرر تخفيض 150 ألف جنيه على أحد موديلاتها.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:59 ص
تويوتا كامري toyota
تويوتا كامري toyota camry
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اشرف عطية

أعلن وكيل تويوتا في مصر عن تخفيض سعر تويوتا كامري toyota camry بقيمة 150.000 جنيه و هي متاحة في مصر بنسخة واحدة فقط بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 178 حصان وعزم دوران 231 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات دفع أمامي .

إمكانيات هذا المحرك من تويوتا تمكن السيارة تويوتا كامري toyota camry من التسارع من الثبات حتى سرعة 100 كم في الساعة خلال 9.3 ثانية مع سرعة قصوى 235 كم في الساعة ومعدل استهلاكها من الوقود 8.4 لتر لكل 100 كم.

حتى الآن لا توجد معلومة مؤكدة من تويوتا حول هذا التخفيض المفاجئ للسيارة  تويوتا كامري toyota camry هل تم بسبب الظروف الحالية لفيروس كورونا و تداعياته من تراجع المبيعات و عزوف المستهلكين عن الشراء أم بسبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ام بسبب زيرو جمارك 2020 .

سعر تويوتا كامري 2020 toyota camry

بعد تخفيض سعر السيارة تويوتا كامري 2020 toyota camry اصبح سعرها الجديد 1.900.000 بدلًا من 2.000.050 . 

 

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