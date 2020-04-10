AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب مشاكل تلف علبة الدركسيون في السيارة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

تتعرض الكثير من السيارات لتلف علبة الدركسيون في السيارة والتي يجب الانتباه لها من أجل سلامتك وسلامة من معك وفي هذا التقرير سنعرض لك بعض التعليمات التي يجب أن تنتبه  لها  في علبة الدركسيون .

1- نقص الزيت في الباور بشكل مستمر في فترات ليست طويلة فهذا يدل على وجود تسرب قد يكون صغير او كبير

2- الاحساس باهتزاز في الدركسيون وذلك عند الضغط على الفرامل أو عند السير

3-اثناء القياد بتدوير المقود إلى أقصى اليمين او الشمال تشعر بخبطة أو طقة فهي من أعراض وجود مشكلة بنظام التوجيه

4-وجود صوت خبط أسفل السيارة عند السير في شوارع غير ممهدة أو عند كثرة المطبات , فسوف تسمع صوت قادم من علبة الدركسيون

إذا كنت تلاحظ هذه الأعراض على سيارتك دائما فيجب أن تأخذها لأقر ميكانيكي للكشف عليها وفحصها .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح هامة تطيل عمر سيارتك الافتراضي .. تفاصيل

لسلامتك.. أوقف سيارتك فورا حين سماع هذه الأصوات

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور

أخطاء تضر بسيارتك تفعلها عند القيادة دون أن تشعر

أشياء تفعلها يوميا دون قصد تتلف سيارتك

علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة

ترشيحاتنا

الإفتاء تستطلع هلال رمضان الأربعاء 22 إبريل وتلغي احتفال الرؤية

الصيادلة توضح تفاصيل دواء آفيجان للقضاء على فيروس كورونا

ملك وكتابة يعرض شهادات أبناء الزمالك لصالح الخطيب ويرد على اتهامات نجومه .. فيديو

أفضل وقت لقراءة القرآن .. وهؤلاء ممنوعون من تلاوته .. اعرف رأي العلماء

صفر من 10 .. دومينيك تتعرض للانتقاد والسخرية بعد هذه الإطلالة

فيفي عبده تتصدر تويتر .. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعال.. راكبة تتسبب في مقتل سائق أوبر ثلاثيني

أصالة تنشر صورا مع أبنائها من الحجر المنزلي ..شاهد

شاهد.. كارثة تصيب 3 ممرضات ارتدين أكياس القمامة لحمايتهن من كورونا