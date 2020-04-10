أسباب مشاكل تلف علبة الدركسيون في السيارة

تتعرض الكثير من السيارات لتلف علبة الدركسيون في السيارة والتي يجب الانتباه لها من أجل سلامتك وسلامة من معك وفي هذا التقرير سنعرض لك بعض التعليمات التي يجب أن تنتبه لها في علبة الدركسيون .

1- نقص الزيت في الباور بشكل مستمر في فترات ليست طويلة فهذا يدل على وجود تسرب قد يكون صغير او كبير

2- الاحساس باهتزاز في الدركسيون وذلك عند الضغط على الفرامل أو عند السير

3-اثناء القياد بتدوير المقود إلى أقصى اليمين او الشمال تشعر بخبطة أو طقة فهي من أعراض وجود مشكلة بنظام التوجيه

4-وجود صوت خبط أسفل السيارة عند السير في شوارع غير ممهدة أو عند كثرة المطبات , فسوف تسمع صوت قادم من علبة الدركسيون

إذا كنت تلاحظ هذه الأعراض على سيارتك دائما فيجب أن تأخذها لأقر ميكانيكي للكشف عليها وفحصها .