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أخبار العالم

الأردن يبدأ حظر التجول الشامل لمواجهة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
فرض الأردن، بدءًا من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتِ الحد من تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك، بعدما أشار وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إلى ارتفاع عدد المخالفات لحظر التجول، وتسجيل مئات المخالفات لمارّة وسيارات.

وقد أعلن، الخميس، عن ضبط كوادر مديرية الأمن العام 467 مركبة خالفت أوامر الحظر، و831 شخصًا بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن الناطق الاعلامي باسم المديرية قوله إنه سيتم نقل المركبات المخالفة إلى ساحات مخصصة، وسيتحمل ملاك المركبات كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلامها، بعد حجزها لمدة شهر.

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