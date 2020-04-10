على طريقة دنيا سمير غانم.. سيرين عبد النور تشعل تيك توك





وظهرت سيرين عبد النور يتحدي جديد عبر حسابها بتك توك مقلده دنيا سمير غانم في مسلسل لهفه.





ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها وجاءت تعليقاتهم بين "احلي فنانه" و "عسل والله" و "ادائك يجنن" و "مهضومة".





يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.