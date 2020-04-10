AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دولة عربية تسجل أول حالة بفيروس كورونا اليوم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:30 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو

عرضت قناة الغد خبرا عاجلا يفيد تسجل اليمن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في محافظة حضرموت، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا للطوارئ في اليمن.


وفى سياق آخر فقد قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يصادف اليوم مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن "COVID-19".

 
وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الإستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق، ويقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 80 ألف شخص، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره.
 
وأكد أنه في الـ 100 يوم الأخيرة، أظهر لنا فيروس كورونا  COVID-19 الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالدول الغنية، ولا يزال يتعين علينا أن نرى الدمار الذي يمكن أن يلحقه في البلدان الفقيرة والأكثر هشاش،. نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك، كان أحد الأسباب الرئيسية لإعلاننا حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي في يناير، هو أن البلدان والمجتمعات وخاصة تلك التي لديها أنظمة صحية ضعيفة سيكون لديها الوقت للاستعداد، مضيفا أنه بدون المساعدة والعمل الآن، يمكن أن تعاني البلدان الفقيرة والمجتمعات الضعيفة، من دمار هائل، إن أعداد الإصابات في أفريقيا صغيرة نسبيًا الآن، لكنها تزداد بسرعة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: 10 حالات كورونا في إقليم شرق المتوسط

اليمن ينفي هروب مصاب بكورونا

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إغلاق المدارس من عدمه بسبب كورونا

الصحة العالمية: 14 ألف إصابة جديدة بكورونا القاتل في أقل من 24 ساعة

الهند تستعد لكارثة هائلة بعد ظهور حالات كورونا في أكبر الأحياء الفقيرة بآسيا

منتجات تأمينية لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير الرسمية في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية: القاهرة تشهد أمطارا اليوم الجمعة

إصابة طبيبة بفيروس كورونا بمستشفى مطروح العام

القوى العاملة تعلن خبرا سارا جديدا للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

عجوز عمره 101 عام يهزم كورونا.. أكبر شخص في العالم يشفى من الفيروس

على طريقة دنيا سمير غانم.. سيرين عبد النور تشعل تيك توك

الصين تسجل حصيلة إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

شاهد.. زوجان بريطانيان يتحديان الشرطة في حظر التجول بحفل شواء

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر .. صور