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تعليم

أستاذ ميكروبيولوجي يؤكد فاعلية علاج متواجد بـ مصر للقضاء على كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة أنه يوجد بعض الأدوية التي أثبتت نتائج ايجابية واعدة والتي تحتوي على فوسفات الكلوروكين والتي كانت تستخدم في مرض الملاريا سابقا في مصر، مشيرا أن الصين بالفعل استخدمت هذه المادة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف لـ صدى البلد أن عددا كبيرا من المصابين بالفيروس، بلغ أكثر من 70% ثبت عليهم إيجابية العلاج بشكل فعال وتم شفائهم، لذلك فإن بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وانجلترا وأمريكا بدأت بالفعل في تصنعيها .

وأشار أبو شنب إلى ان هناك مؤشرات إيجابية للتخلص من الفيروس القاتل، مشددا على ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس والالتزام بالمنزل خلال الأيام القادمة حتى ننجو من هذا الوباء.

جدير بالذكر أن شركة سانوفي الفرنسية العملاقة للصناعات الدوائية أعلنت أنها ستتبرع بـ 100 مليون جرعة من دواء الملاريا الذي يتم اختباره للاستخدام كعلاج ضد فيروس كورونا. 

وقالت الشركة الفرنسية في بيان لها اليوم الجمعة إن جرعات هيدروكسي كلوروكين ستمنح لـ50 دولة.

وأشارت الشركة إلى أنها تكثف الإنتاج بهدف مضاعفة القدرة على تصنيع الدواء
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