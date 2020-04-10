تطهير وتعقيم مديرية التعليم بـ الغربية للوقاية من كورونا.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، وإدارة شئون الطلبة والامتحانات .









جاء ذلك تحت رعاية وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، وتنفيذ مدير إدارة أمن المديرية، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية ولجنة التطهير بالمديرية .





وأشار وكيل التعليم إلى أن تلك المبادرة تمت في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .



