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تعليم

تطهير وتعقيم مديرية التعليم بـ الغربية للوقاية من كورونا.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:46 م
حملات التعقيم
حملات التعقيم
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احمد علي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، وإدارة شئون الطلبة والامتحانات .


جاء ذلك تحت رعاية وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، وتنفيذ مدير إدارة أمن المديرية، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية ولجنة التطهير بالمديرية .

وأشار وكيل التعليم إلى أن تلك المبادرة تمت في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

كما شمل التطهير جميع الطرقات وحجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات والمرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان.
تطهير وتعقيم مديرية التعليم بـ الغربية للوقاية من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم مديرية التعليم بـ الغربية للوقاية من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم مديرية التعليم بـ الغربية للوقاية من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم مديرية التعليم بـ الغربية للوقاية من كورونا.. صور
تطهير وتعقيم مديرية التعليم بـ الغربية للوقاية من كورونا.. صور
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