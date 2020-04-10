3000 جهاز تنفس.. شركة صناعات عسكرية إسرائيلية تنضم لصناعة أجهزة التنفس

أعلنت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "ألبيت"، نيتها فتح خط إنتاج لأجهزة التنفس، وذلك ابتداءً من الأسبوع القادم، في سبيل مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الشركة المتخصصة بإنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ ستدشن خط إنتاج جديد لصناعة أجهزة التنفس وذلك بعد فشل جهود الحصول على أجهزة تنفس من الخارج.

وبينت الصحيفة أن الخطوة تأتي بمبادرة من المركز التكنولوجي لمحاربة الكورونا وبمبادرة من إدارة تطوير الوسائل القتالية في وزارة الجيش، حيث تقرر تدشين خط إنتاج سريع لهذه الأجهزة الحيوية والملحة في مواجهة الفيروس.

في حين ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة الإسرائيلية تمتلك 3300 جهاز تنفس نصفها مستخدم من قبل مرضى، وأكثر من 100 جهاز يجري استخدامها من قبل مرضى الكورونا.





وتهدف الشركة للوصول إلى 3000 جهاز خلال الأسابيع القادمة.

بينما يأتي ذلك بعد أيام من تدشين شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية خط إنتاج لأجهزة التنفس وسلمت 63 جهازًا لوزارة الصحة الإسرائيلية.



