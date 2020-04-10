AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تسجيل 120 حالة اشتباه بفيروس كورونا في اليمن

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:04 م
تسجيل 120 حالة اشتباه
تسجيل 120 حالة اشتباه بفيروس كورونا في اليمن
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في اليمن عن تسجيل 120 حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا باليمن، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وأوضحت أن هذه الحالة المكتشفة في اليمن، جاءت في محافظة حضرموت.

وأشارت إلى أن الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، حظر تجوال كاملًا على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الكويت

الكويت: لا توجد إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الكويتية: ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 46 حالة

بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.. هروب مصاب بـ كورونا في اليمن

الصحة: إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتهم بـ كورونا

كورونا في كردستان العراق..إصابة ثانية في أقل من أسبوع

ترشيحاتنا

من محافظة القاهرة.. أخبار سارة بشأن 20 حالة كورونا

جراح عيون يطالب باستمرار حظر التجول في رمضان.. ويكشف حقيقة انتقال كورونا عن طريق العين

بإطلالة ملفتة.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور لها

أحمد حسن يكشف الفارق بين فترة مشاركته مع الأهلي والزمالك

جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها

مفاجأة في نتائج تحاليل 10 حالات خالطوا سيدة توفيت بكوررنا في أسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور

حالة قادمة من تركيا نشرت كورونا.. ماذا يحدث فى قرية منشية نيازى بـ المنيا ؟

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات ملفتة عرضت حلا شيحة للانتقاد