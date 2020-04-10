تسجيل 120 حالة اشتباه بفيروس كورونا في اليمن

أعلنت السلطات الصحية في اليمن عن تسجيل 120 حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكانت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا باليمن، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.





وأوضحت أن هذه الحالة المكتشفة في اليمن، جاءت في محافظة حضرموت.





وأشارت إلى أن الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.





وفرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، حظر تجوال كاملًا على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة.







