AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

متى ينتهي كورونا؟.. خطيب المسجد النبوي: التوبة العامة من أسباب رفع البلاء عن الأمة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:36 م
متى ينتهي كورونا
متى ينتهي كورونا .. التوبة العامة من أسباب رفع البلاء
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إنه ينبغي التعاون على أخذ الحيطة، والتقيد بالإرشادات الصحية ليتم من الجميع تجاوز هذه النازلة العصيبة، والشدة المعضلة.

اقرأ أيضًا..
وأوضح «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنه جزى الله خير الجزاء ولاة أمرنا – رعاهم الله – على بذلهم السخي في مواجهة هذا الوباء الجارف ، وحرصهم الشديد على صحة المواطنين والمقيمين , فالتقيد بالإرشادات والتعليمات يقلل من أضرار هذا الفيروس بإذن الله .

وتابع: وسيرفع الله هذا البلاء بإذنه ، فرحمة الله واسعة ، وفرجه قريب ، قال الله تعالى : « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» الآية 60 من سورة غافر.

وأضاف : أنتم تسمعون وترون ما عم الأرض من الكرب الشديد ، وإن البلاء العام لا يرفعه إلا رب العالمين ، ومن أسباب رفعه التعاون على اتخاذ الأسباب الشرعية ، والتجارب المباحة ، وأعظم أسباب رفعه التوبة العامة من الأمة كلها ، فالله سبحانه وتعالى يرحم بالتوبة والدعاء ما يعجز عنه العباد.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الحلال بين والحرام »، وقد قص الله رفع العذاب عن قوم يونس عليه السلام بالتوبة فقال سبحانه : «فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» الآية 98 من سورة يونس .

واستطرد:  قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة , فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور فيروس كورونا وانتشاره سببه فعل شائع حذر منه النبي لأنه يجلب لعنة الله

عن فيروس كورونا.. خطيب المسجد النبوي: الله يستعتبكم به ويعظكم فأرضوه وتوبوا إليه

النجاة من كورونا.. الدعاء يؤمن لك أفضل حماية و يدفع عنك 21 مصيبة دنيوية

في ظل كورونا.. خطيب المسجد النبوي يدعو رجال الأعمال لاستشعار واجبهم الديني

كورونا امتحان لهؤلاء.. النبي أوصاهم بـ4 أمور ليزيل الله الغمة ويرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء ؟.. بـ7 عبادات وترديد 16 كلمة في الصباح 3 مرات

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف 31 حالة كورونا ..قرار عاجل من الصحة حول مستشفى الزيتون التخصصي

إعلامية: سقوط الدولار قريبا لهذا السبب

السعودية تعلن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا

تعرف على ترتيب المدن السعودية في الإصابة بكورونا

مفاجأة في نتائج تحاليل 10 حالات خالطوا سيدة توفيت بكوررنا في أسوان

مهاجم آرسنال السابق يطالب ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح من أجل هذا اللاعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين

سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

غرغرة وسوائل.. أسرع طرق علاج التهاب الحلق