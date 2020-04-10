متى ينتهي كورونا؟.. خطيب المسجد النبوي: التوبة العامة من أسباب رفع البلاء عن الأمة

قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إنه ينبغي التعاون على أخذ الحيطة، والتقيد بالإرشادات الصحية ليتم من الجميع تجاوز هذه النازلة العصيبة، والشدة المعضلة.





وأوضح «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، أنه جزى الله خير الجزاء ولاة أمرنا – رعاهم الله – على بذلهم السخي في مواجهة هذا الوباء الجارف ، وحرصهم الشديد على صحة المواطنين والمقيمين , فالتقيد بالإرشادات والتعليمات يقلل من أضرار هذا الفيروس بإذن الله .





وتابع: وسيرفع الله هذا البلاء بإذنه ، فرحمة الله واسعة ، وفرجه قريب ، قال الله تعالى : « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» الآية 60 من سورة غافر.





وأضاف : أنتم تسمعون وترون ما عم الأرض من الكرب الشديد ، وإن البلاء العام لا يرفعه إلا رب العالمين ، ومن أسباب رفعه التعاون على اتخاذ الأسباب الشرعية ، والتجارب المباحة ، وأعظم أسباب رفعه التوبة العامة من الأمة كلها ، فالله سبحانه وتعالى يرحم بالتوبة والدعاء ما يعجز عنه العباد.





وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الحلال بين والحرام »، وقد قص الله رفع العذاب عن قوم يونس عليه السلام بالتوبة فقال سبحانه : «فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» الآية 98 من سورة يونس .





واستطرد: قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة , فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم .



