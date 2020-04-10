متى ينتهي كورونا؟.. خطيب المسجد النبوي: التوبة العامة من أسباب رفع البلاء عن الأمة

قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إنه ينبغي التعاون على أخذ الحيطة، والتقيد بالإرشادات الصحية ليتم من الجميع تجاوز هذه النازلة العصيبة، والشدة المعضلة.
وأوضح «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنه جزى الله خير الجزاء ولاة أمرنا – رعاهم الله – على بذلهم السخي في مواجهة هذا الوباء الجارف ، وحرصهم الشديد على صحة المواطنين والمقيمين , فالتقيد بالإرشادات والتعليمات يقلل من أضرار هذا الفيروس بإذن الله .
وتابع: وسيرفع الله هذا البلاء بإذنه ، فرحمة الله واسعة ، وفرجه قريب ، قال الله تعالى : « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» الآية 60 من سورة غافر.
وأضاف : أنتم تسمعون وترون ما عم الأرض من الكرب الشديد ، وإن البلاء العام لا يرفعه إلا رب العالمين ، ومن أسباب رفعه التعاون على اتخاذ الأسباب الشرعية ، والتجارب المباحة ، وأعظم أسباب رفعه التوبة العامة من الأمة كلها ، فالله سبحانه وتعالى يرحم بالتوبة والدعاء ما يعجز عنه العباد.
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الحلال بين والحرام »، وقد قص الله رفع العذاب عن قوم يونس عليه السلام بالتوبة فقال سبحانه : «فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» الآية 98 من سورة يونس .
واستطرد: قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة , فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم .