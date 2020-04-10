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رياضة

خاص | شطة يكشف حقيقة تقديم الكاف مساعدات للاتحادات الأهلية لمواجهة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن حقيقة تقديم الكاف دعما إلى الاتحادات الأهلية فى القارة السمراء من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

كان مسئولو الكاف أعلنوا عن تأجيل مباريات تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ ومباراتي نصف نهائى دورى ابطال افريقيا بين الاهلى والوداد البيضاوي والزمالك مع الرجاء المغربي.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. لا أظن ان الكاف لديه المبالغ اللازمة لدعم الأندية الأفريقية فى ظل الأزمة الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى القارة السمراء.

يذكر ان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، أعلن عن مساعدة الأندية التي تنافس في كأس ليبرتادوريس وكأس سود أمريكانا ماليا.

وقرر الاتحاد حصول الأندية المشاركة في البطولتين، مقدما على 60% من مكافآت المشاركة للتغلب على آثار توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الكروي في أمريكا الجنوبية بسبب تفشي وباء كورونا في القارة على أن يقام نهائي كأس ليبرتادوريس وكأس سود امريكانا في نوفمبر المقبل.
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