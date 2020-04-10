استمرار طقس حفر الباطن غير المستقر في المملكة العربية السعودية

ستشهد المملكة العربية السعودية طقسا متقلبا، اليوم الجمعة، حيث حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من طقس حفر الباطن، والذي سيؤثر على عدة محافظات في المنطقة الشرقية.





ووفقا لصحيفة سبق السعودية، فقد أوضح تنبيه الإنذار المبكر إن حفر الباطن وعدة محافظات أخرى ستتأثر برياح ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيؤدي هذا الطقس المتغير إلى انعدام في الرؤية ستمتد على مدار 12 ساعة من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.





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وستتأثر عدة مناطق بهذا الطقس وهي، الأحساء، الجبيل، العديد، الدمام، الخفجي، الخبر، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وسيتمثل هذا الطقس في السحب الرعدية الممطرة ونشاط الرياح السطحية.









وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن حالة الطقس ستشمل أمطار عدية، ورياح نشطة على مناطق القصيم، حائل، الرياضن جازان، مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة.