AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

استمرار طقس حفر الباطن غير المستقر في المملكة العربية السعودية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:06 م
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
Advertisements
أماني إبراهيم
ستشهد المملكة العربية السعودية طقسا متقلبا، اليوم الجمعة، حيث حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من طقس حفر الباطن، والذي سيؤثر على عدة محافظات في المنطقة الشرقية.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، فقد أوضح تنبيه الإنذار المبكر إن حفر الباطن وعدة محافظات أخرى ستتأثر برياح ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيؤدي هذا الطقس المتغير إلى انعدام في الرؤية ستمتد على مدار 12 ساعة من السابعة صباحا حتى السابعة مساء.


وستتأثر عدة مناطق بهذا الطقس وهي، الأحساء، الجبيل، العديد، الدمام، الخفجي، الخبر، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وسيتمثل هذا الطقس في السحب الرعدية الممطرة ونشاط الرياح السطحية.


وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن حالة الطقس ستشمل أمطار عدية، ورياح نشطة على مناطق القصيم، حائل، الرياضن جازان، مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس الخليج.. السعودية أجواء غائمة والإمارات ارتفاع في الرطوبة والكويت سحب متكاثرة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار.. تعرف على طقس السعودية غدا

تحذير جديد من السعودية بشأن الأحوال الجوية

أمطار رعدية وسيول في السعودية.. نشرة مفصلة لطقس المملكة.. تعرف على تفاصيلها

صقيع وأمطار رعدية تضرب أنحاء السعودية.. تفاصيل طقس غد على المملكة

طقس ميكس في السعودية.. تفاصيل الحالة الجوية على مدن المملكة

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بالحجاب مجددًا.. حلا شيحة مطلوبة على جوجل

اللي عايزه يدفع 20 مليون| بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك أو الأهلي

الرأي الطبي في صيام رمضان أثناء أزمة كورونا

تحذير عاجل من النيابة العامة السعودية| تفاصيل

إسرائيليون يقولون إنهم شعروا بـ زلزال في تل أبيب

بعد حالة الوفاة.. أنغام مطلوبة على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر القصير.. منة فضالي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

السم الأبيض .. الملح والسكر الزائد يسببان كورونا