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أخبار العالم

حتى 3 مايو.. إيطاليا تمدد حظر التجول بسبب فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:46 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الإيطالية تمديد حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا حتى 3 مايو المقبل.

وأعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 570 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد اليوم الجمعة، ما يمثل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع أمس الخميس حيث سجلت 610 حالات.



وأشارت البيانات الرسمية - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - أيضا إلى انخفاض للحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3951 حالة اليوم مقابل 4204 حالات أمس.

وانخفض كذلك عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 3605 أشخاص إلى 3497 ولذلك لليوم السابع على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 18849 شخصا، وإجمالي الإصابات 147 ألفا و577 حالة.
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