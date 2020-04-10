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أخبار البلد

تركيا : فرض حالة الطواريء ليومين في 31 مدينة اعتبارا من الليلة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:20 م
تركيا
تركيا
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صدى البلد
أعلنت تركيا فرض حالة الطواريء بالبلاد لمدة يومين اعتبارا من الليلة في 31 مدينة .  

وشكّك اتّحاد الأطباء الأتراك في صحة الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة عن حالات الوفاة مقارنة بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي عبرت فيه منظمة الصحة العالمية عن قلقها لمعدل انتشار فيروس المرتفع في تركيا.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اتهم اتحاد الأطباء وزارة الصحة التركية بعدم استخدام رموز التشخيص الدولية، التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية لإعداد التقارير اللازمة عن وفيات الفيروس، مشيرا إلى أن حالات الوفاة المعلن عنها، والتي بلغت 812 حالة لا تعرض مخططا متوازيا مع الإصابات المؤكدة بالفيروس، التي وصلت إلى 38 ألفا و226 حالة حتى الليلة قبل الماضية.
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